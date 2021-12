Finanziamenti e sostegno alle imprese: si rinnova la collaborazione fra Confcommercio e Cassa di Ravenna

E' stata rinnovata la collaborazione fra Confcommercio Ravenna e Cassa di Ravenna con la firma della Convenzione che promuove il sostegno al mondo delle imprese del turismo, del commercio, dei servizi e della piccola e media impresa del territorio; sono infatti previste agevolazioni e servizi appositamente dedicati ai soci di Confcommercio Ravenna.

Fra questi, l’accordo che prevede l’attivazione di finanziamenti a tasso zero a sostegno delle attività commerciali associate (che sottoscrivono un contratto triennale di contabilità con l’Associazione) e l'accordo per finanziare giovani talenti che vogliono avviare una nuova attività imprenditoriale, per portare nuova linfa ed energia al tessuto imprenditoriale locale.