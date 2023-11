Finanziamenti fino a 250mila euro per agricoltori e imprese colpiti dal maltempo

La Cassa di Ravenna per sostenere con continuità agricoltori e imprese colpiti dalle pesanti ondate di maltempo registrate sui nostri territori nel corso di tutto il 2023, ha costituito un plafond di 10 milioni di euro per mettere a disposizione finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose atti a fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche. Tali finanziamenti, senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2024 attesteranno di aver subito danni in relazione alle calamità.

I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di 250mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 96 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi. Con questa iniziativa La Cassa di Ravenna intende dare un ulteriore segnale di sostegno agli agricoltori ed alle imprese, supportandoli concretamente nelle difficoltà generate da questi penalizzanti e sempre più frequenti eventi climatici.