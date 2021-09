Finanziamento da 22 milioni all'azienda ravennate per lo sviluppo delle energie rinnovabili

Il finanziamento per la realizzazione di due nuovi impianti in provincia di Palermo e di Trapani della potenza complessiva di 17,6 MW

Tozzi Green, azienda specializzata nello sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, costruirà due nuovi parchi eolici in Sicilia grazie al supporto di Sace e Bnl Gruppo BNP Paribas. L’azienda ravennate ha ricevuto un finanziamento 22 milioni di euro, erogato dalla Banca e garantito da Sace tramite la garanzia green, per la realizzazione di due nuovi impianti in provincia di Palermo e di Trapani della potenza complessiva di 17,6 MW.

Gli interventi finanziati, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. In questo ambito Sace, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo centrale nell’attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020), infatti, la società può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.