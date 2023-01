Finanziaria e nuovi bandi: tre focus di Coldiretti per le aziende agricole

Coldiretti Ravenna promuove tre focus di aggiornamento tecnico-fiscale aperti a tutti gli imprenditori agricoli al fine di illustrare nel dettaglio le novità della Finanziaria in agricoltura, i nuovi bandi PSR e la 'nuova PAC'.

Il ciclo di incontri pubblici si aprirà mercoledì 18 gennaio con il focus dedicato alle aziende del comprensorio faentino e si terrà a partire dalle ore 17 presso la Sala Parrocchiale 'Casa Maria di Nazareth' in via Errano 4 a Errano di Faenza. Il giorno seguente, 19 gennaio, previsto l'incontro per tutte le aziende dell'area basso romagnola che si terrà, sempre dalle ore 17, presso la Sala Congressi 'Rosa dei Venti' in via Fiumazzo 161 a Cà di Lugo. Terzo e ultimo focus, dedicato in particolare alle imprese dell'area di Ravenna, in programma il 25 gennaio, ore 17, presso l'Hotel Cube di via Luigi Masotti 2, Fornace Zarattini.

Durante i tre incontri previsti gli interventi degli esperti di Coldiretti e Impresa Verde con specifici approfondimenti sui per tutte le imprese del territorio. In particolare interverranno Marco Giovannini, Responsabile CAA Coldiretti per Impresa Verde Romagna andando ad illustrare i contenuti della nuova PAC e dei bandi PSR 'Agroambiente' e 'Lotta Integrata'; gli aspetti fiscali legati alle novità agricole in Finanziaria saranno invece trattati da Andrea Marconi, Responsabile area fiscale di Impresa Verde Romagna.