Fondazione del Monte, il bilancio 2021 si chiude con un avanzo di oltre 5 milioni

5.003.765 euro per un totale di 377 progetti realizzati sul territorio di Bologna e Ravenna sono le cifre che emergono dal Bilancio relativo al 2021 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, approvato all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio si è chiuso con un avanzo di esercizio di 5.664.000 euro, registrando un significativo incremento rispetto al dato del 2020 (+63%). Grazie ai fondi precedentemente accantonati e a oculate scelte di gestione del patrimonio, la Fondazione ha potuto garantire anche per il 2021 la copertura delle attività istituzionali, assicurando il sostegno necessario soprattutto al mondo della scuola e a quello della cultura, due settori profondamente penalizzati dalla pandemia, alla promozione della ricerca scientifica e all’implementazione di politiche di sostegno attivo alle nuove povertà per contrastare le crescenti disuguaglianze. Prosegue l’impegno della Fondazione a operare con slancio sempre più partecipativo, seguendo alcune traiettorie ormai consolidate: l’ascolto attivo delle necessità del territorio, il coordinamento dei diversi attori della comunità per creare reti virtuose, aggregazione di valore sociale ed economico.

"Il Bilancio del 2021 si chiude positivamente, con una crescita degli accantonamenti e con un deciso aumento dell’avanzo di gestione rispetto all’esercizio precedente. Sono dati importanti, che ci consentono di guardare al futuro prossimo con atteggiamento fiducioso, consapevoli di disporre di risorse quanto mai necessarie per affrontare i nuovi scenari socio-economici che si stanno delineando in un contesto influenzato dagli esiti della pandemia prima e dal conflitto ucraino ora - commenta Giusella Finocchiaro, Presidente di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Anche quest’anno la nostra missione è stata quella di intercettare le necessità del territorio, di prestare ascolto alle istanze di persone e famiglie in condizioni di difficoltà e a rischio di emarginazione".

"Tanto lavoro è stato fatto sul fronte dell’educazione, dentro e fuori le aule scolastiche, con un investimento di oltre 1,2 milioni di euro per contrastare, soprattutto, la dispersione scolastica. Sul fronte sociale, abbiamo portato avanti progetti guidati dall’inclusione e dall’empowerment, con un’attenzione particolare all’uguaglianza di genere. Non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno alla ricerca scientifica e al mondo dell’arte, della musica e del teatro, con azioni volte ad abbattere le barriere che ostacolano la partecipazione culturale di tutti i cittadini. La Fondazione si è impegnata molto per proseguire nel lavoro di costruzione reti di cooperazione sul territorio, per favorire il dialogo tra enti pubblici e privati agendo con un forte spirito e di senso di comunità - conclude Finocchiaro - Lavorare bene e lavorare insieme, questa la nostra missione oggi e per gli anni a venire".