Fondi Pnrr, al Teatro Rasi un convegno per discutere di programmazione e realizzazione delle opere

"Pnrr: dalla programmazione alla realizzazione": è questo il titolo dell'evento che si terrà il 6 ottobre, a partire dalle 14, al Teatro Rasi di Ravenna. Ad organizzarlo sono l’Ordine degli Ingegneri di Ravenna insieme all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna, alle rispettive Fondazioni e all’Ancrel (Associazione Nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali).

Ad oggi si stima che sul territorio dell’Emilia Romagna siano in arrivo oltre 3 miliardi di risorse dal PNRR suddivise tra le 6 missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. Saranno affrontati tutti i temi di rilievo professionale che vedono gli ingeneri e i commercialisti al fianco delle imprese e delle istituzioni in un momento strategico nel quale dalle parole occorre passare ai fatti con la messa a terra, nei tempi previsti, dei diversi interventi finanziati dal PNRR.

Sul palco si alterneranno dei relatori di rilievo come Massimo Sessa - Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP), Carmine Di Nuzzo, Direttore Generale Servizio Centrale per il PNRR, Aline Pennisi, Direttore Generale Unità di missione NG-EU, Barbara Casagrande Direttore Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative – MIMS e Sonia Caffù - IGEPA – MEF. L’esperienza dell’Autorità Portuale di Ravenna sarà esposta dal Direttore Tecnico Fabio Maletti, mentre Maria Carla Manca (Presidente di Ancrel Sardegna) darà le indicazioni per i controlli dei revisori dei conti.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, del Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, del Presidente Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi, del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Ravenna, Giorgio Guberti, del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, del Presidente ODCEC Ravenna, Vincenzo Morelli, dal Presidente OI Ravenna, Massimo Rosetti e del Presidente Ancrel Marco Castellani. La partecipazione all’evento è gratuita, le iscrizioni avvengono tramite le rispettive piattaforme web degli ordini organizzatori.