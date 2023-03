Frutteti sottozero: agricoltori al lavoro tutta la notte per salvare i raccolti

Siccità, sbalzi climatici e gelate notturne. Per far fronte a questa complessa situazione meteo-climatica, e in particolare alle temperature che nelle ultime due notti sono scese sottozero dopo che il caldo fuori stagione aveva anticipatamente ‘risvegliato’ la natura facendo fiorire albicocchi e peschi, gli agricoltori hanno operato alacremente, lavorando tutta la notte, per salvare frutteti, raccolti e posti di lavoro.

Il secondo inverno più caldo di sempre in Europa ha infatti stravolto i normali cicli colturali, con le piante da frutto già in avanzato stato vegetativo e quindi particolarmente sensibili all’arrivo del gelo col rischio concreto di mettere a repentaglio i prossimi raccolti. Per prevenire potenziali perdite, che andrebbero a compromettere la sopravvivenza di migliaia di aziende frutticole, molti imprenditori, col fondamentale supporto della Regione Emilia-Romagna, hanno investito in sistemi di protezione, come impianti anti-brina e ventole anti-gelo, indispensabili, appunto, per tutelare un comparto che rappresenta il cuore dell’economia locale e che garantisce migliaia di posti di lavoro.

“Senza questo tipo di difese – commenta il direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini – le nostre aziende, già duramente colpite negli ultimi anni dagli effetti degli sfasamenti climatici, rischiano oggettivamente di chiudere con gravi conseguenze sia dal punto di vista occupazionale che produttivo. Per questo onde evitare una vera e propria ecatombe economica e occupazionale, è importante che si continui a fare tutto quanto possibile per salvaguardare il lavoro dei tanti agricoltori che rappresentano la buona economia del nostro territorio”.