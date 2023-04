Gelate tardive, temperature a meno 5 gradi nel Ravennate. La Regione: "Pronti a sostenere agricoltori colpiti"

Le gelate tardive che si attendevano, secondo le previsioni meteo, alla fine sono arrivate: temperature nei campi da meno 1 a meno 5 gradi da Ravenna alla Bassa lughese, fino alla Romagna Faentina, da meno 2 a meno 4 nella provincia di Forlì-Cesena a partire dalla mezzanotte di mercoledì. Scattano perciò in Emilia-Romagna gli accertamenti per verificare eventuali danni a frutta e ortaggi, con le piante fiorite e le verdure in campo particolarmente esposte.

“Siamo molto preoccupati di quanto avvenuto, gli uffici hanno immediatamente attivato una ricognizione su tutto il territorio regionale e se, come purtroppo ipotizziamo, ci saranno stati danni alle coltivazioni ci attiveremo come avvenuto nel 2020 e 2021, per fare richiesta di delimitazione e di deroga al Governo e al Parlamento a sostegno dei produttori colpiti”, ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi.

Legacoop Romagna: "Saremo al fianco delle nostre imprese per assisterle"

Il ritorno del freddo, con aria polare proveniente dalla Norvegia per tutta questa settimana, si sta abbattendo su coltivazioni ingannate dal clima che si sono risvegliate prima del solito, con anche la maturazione in anticipo delle primizie che vengono bruciate dal gelo anomalo dopo un inverno caldo dal punto di vista climatologico e straordinariamente secco. "Questi fenomeni meteo sono un pesantissimo fattore di rischio soprattutto per le aziende agricole impegnate nella produzione di uva e frutta, tra l’altro già provate dalla grandine dei giorni scorsi", riferisce Legacoop Romagna che si è dichiarata pronta, assieme alle proprie associate, ad attuare una ricognizione dei danni e a trasmetterla alle istituzioni per chiedere l’attuazione delle procedure per il sostegno al reddito delle aziende agricole colpite.

Legacoop Romagna associa 62 cooperative nel settore agroalimentare che, a loro volta, organizzano oltre 21.550 imprese agricole, che occupano direttamente più di 7.200 persone e sviluppano un valore della produzione di circa 1,8 miliardi di euro. "Nei campi c’è timore - prosegue Legacoop - In questo periodo avvengono le fasi più importanti del ciclo produttivo delle piante: in peschi e albicocchi si scorgono i frutticini, meli e peri sono in piena fioritura mentre i vigneti stanno gettando i giovani germogli. Esposte anche le piante di kiwi. È una fase particolarmente delicata per la fase produttiva di queste piante, esposte a eventi climatici avversi che, purtroppo, per il drammatico cambiamento climatico in atto sono sempre più estremi e frequenti". "Come sempre — dice Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna — saremo al fianco delle nostre imprese per assisterle. Stiamo lavorando a stretto contatto con le cooperative per monitorare la situazione e mantenere i rapporti con le istituzioni, che sono già state allertate della difficile situazione".

"Si tratta di una fase nuova per l’agricoltura romagnola, le cui uniche difese riguardano da un lato gli investimenti sulla prevenzione, come gli impianti antibrina, grandi ventole che spostano l’aria evitando i picchi negativi di temperatura al suolo, che però solo alcuni agricoltori sono in condizione di avere - ricordano i responsabili del settore agroalimentare Stefano Patrizi e Federico Morgagni - dall’altro le assicurazioni agricole, che, tuttavia, sono molto onerose e con condizioni di applicazione limitate".

Coldiretti: "A rischio la produzione frutticola ravennate"

"Le temperature scese ampiamente e a lungo sottozero in tutta la provincia nel corso della nottata rischiano di compromettere anche quest'anno la produzione frutticola ravennate. Danni ingenti sulle drupacee si segnalano infatti da Savarna a Russi, dalla Bassa Romagna sino alle colline del Faentino". E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Ravenna sugli effetti dell’ondata di gelo artico che si è abbattuta sulle coltivazioni.

"Il gelo notturno si è abbattuto su una natura in tilt, con le coltivazioni che si erano risvegliate prima del solito ingannate dalle temperature anomale e quindi più sensibili al freddo, con il rischio adesso di perdere i raccolti di un anno di lavoro. A soffrire maggiormente albicocchi, peschi, ciliegi, in avanzato stato di vegetazione e fioritura, ma danni si segnalano anche su kiwi e vigneti - aggiunge Coldiretti - Gli agricoltori hanno lavorato tutta la notte per tentare di limitare i danni scaldando le piante con fuochi accesi nei frutteti, così da proteggere gemme e piccoli frutti già sugli alberi dopo un inverno caldo e secco con il 30% di piogge in meno e che dal punto di vista climatologico ha fatto segnare una temperatura di 1,38 gradi in più al Nord, ma anche attivando ventole e irrigazioni antigelo".

“Già dalla mattinata di oggi - spiega Coldiretti Ravenna - abbiamo attivato un monitoraggio della situazione in campo invitando tutti gli associati a segnalare gli eventuali danni rilevati, anche con documentazione fotografica. I raccolti sono sempre più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici che nell’ultimo anno hanno causato danni per oltre 6 miliardi all’agricoltura italiana. Le gelate tardive, costante degli ultimi anni in provincia, rischiano infatti di azzerare le produzioni con impatti devastanti sui redditi aziendali, ma anche con ricadute negative dal punto di vista sociale ed occupazionale. La filiera della frutticoltura ravennate e romagnola è infatti uno dei perni dell’economia regionale nonché vasto e importante bacino occupazionale locale".