Giorgio Guberti è il nuovo vicepresidente regionale di Unioncamere: "Zls non più rinviabile"

Unioncamere Emilia-Romagna annuncia il nuovo assetto del sistema regionale delle Camere di commercio che vede Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, neo eletto vicepresidente di Unioncamere Emilia-Romagna. "In un momento di crescita in frenata per l'intera regione - sottolinea Guberti - le Camere di commercio dovranno porre molta attenzione al tema dell'innovazione per spronare le imprese emiliano-romagnole sulla strada della transizione digitale ed ecologica. Un'altra battaglia che insieme dobbiamo vincere è quella per l’emanazione dei decreti attuativi della Zona Logistica Semplificata, ormai non più rinviabili, anche alla luce delle recenti calamità che hanno colpito il territorio romagnolo. Questo sarebbe un passaggio epocale per la crescita infrastrutturale ed economica dell’Emilia-Romagna in grado di arrecare benefici che vanno ben oltre il sistema logistico. Non posso inoltre non citare altri due ambiti - conclude Guberti - che mi stanno molto a cuore e sui quali è necessario fare un salto di qualità, il futuro dei giovani e migliori opportunità per le donne che lavorano e fanno impresa".

"Le mie più sincere congratulazioni a Giorgio Guberti neo eletto vice presidente Unioncamere regionale - afferma il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale - un riconoscimento importante per lui e per tutto il territorio ravennate e ferrarese. Sono certo che Guberti saprà rivestire questo importante incarico con la serietà e la professionalità che lo contraddistinguono e con le quali conduce ottimamente anche l’ente camerale di Ferrara e Ravenna. A lui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che non mancheranno le occasioni di collaborazione e confronto sui tanti importanti temi di levatura regionale che riguardano il nostro sistema delle imprese".