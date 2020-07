Gli imprenditori di Confesercenti raccontano sui social com'è nata la propria impresa

È ai nastri di partenza l’innovativo progetto delle Confesercenti di Ravenna e Cesena, dove i protagonisti sono le imprese ed i territori della Romagna. La “puntata zero” è già caricata sui canali Youtube e sulle pagine Facebook Confesercenti di Ravenna e Cesenate ed è una video-presentazione del progetto a cura dei Presidenti della Confesercenti cesenate, Cesare Soldati, e della Confesercenti provinciale di Ravenna, Monica Ciarapica. I titolari delle imprese, intervistati, raccontano il proprio locale: come è nato e come si rinnova, il loro lavoro e le loro proposte e idee, in video di circa 90 secondi caricati sui portali con cadenza periodica. Sono ben 50 le attività coinvolte in questa prima edizione del progetto che permette di far conoscere ed apprezzare le imprese e gli angoli più belli - sia quelli più noti che quelli meno conosciuti - di gran parte della Romagna.

“La Romagna – afferma il direttore delle Confesercenti di Ravenna e Cesena, Graziano Gozi – è da sempre terra ospitale e turistica, apprezzata nel mondo per le bellezze paesaggistiche, architettoniche e per un eccellente livello nella proposta enogastronomica. Le nostre città, i nostri borghi, sono affascinanti per Monumenti, Vie e Piazze uniche ed irripetibili ma le attività commerciali ed i pubblici esercizi sono un pezzo importante di questo tessuto autentico ed originale. Ci piaceva l’idea di un viaggio fra le imprese per valorizzarle ed attraverso esse promuovere il territorio. Le immagini, a cura del videomaker Stefano Attenni, saranno uno straordinario biglietto da visita e ci auguriamo che possano riscuotere attraverso la promozione nei social un importante ritorno di natura commerciale e turistica”.