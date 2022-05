Gli studenti dei master di Legge premiati dalle aziende del Porto

Il Master di 1° livello in "Indirizzo marittimo, portuale e della logistica" giunto al terzo anno e quello in "Diritto penale dell'impresa e dell'economia" dell'anno in corso che hanno sede a Ravenna presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sono stati ospiti sabato scorso di Sapir e Terminal Container Ravenna. Diretti rispettivamente dalle professoresse Greta Tellarini e Desirè Fondaroli hanno incontrato il presidente del Gruppo Sapir Riccardo Sabadini, di TCR Giannantonio Mingozzi ed il segretario generale dell'Autorità Portuale Paolo Ferrandino.

Presenti tutti i 50 iscritti ai due indirizzi che hanno interloquito con gli esponenti delle tre realtà sulle attività ed i progetti in corso, Sabadini, Mingozzi e Ferrandino ha preso parte alla consegna dei Diplomi del Master in diritto marittimo; il presidente di Sapir ha sottolineato "la grande importanza che ha assunto l'Università per lo sviluppo del porto di Ravenna e che si rafforza sempre più", Mingozzi ha ricordato altresì che il Master in Diritto penale è dedicato al compianto prof. Filippo Sgubbi che ne fu il fondatore ed il primo direttore. A conclusione della giornata e dopo un saluto in Autorità Portuale iscritti e diplomati hanno visitato il porto su un'apposita imbarcazione lungo il Canale Candiano.