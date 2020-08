Grand Hotel di Cervia, Confcommercio: "Persa l'occasione di rilanciare il lungomare"

L’associazione e il sindacato di Confcommercio Ascom Cervia, che riuniscono oltre 1000 imprese del territorio cervese, pur rispettando il lavoro della commissione e la proposta dell’aggiudicatario esprimono "forte delusione in merito alla decisione di affidare a un diverso gestore lo stabilimento balneare del Grand Hotel di Cervia. Riteniamo che sarebbe stato opportuno garantire un più ampio e complessivo giudizio nella valutazione delle proposte, che ricomprendesse anche la visione d’insieme nel medio e lungo termine della proposta vincitrice. Visione d’insieme data soprattutto dall’importanza strategica dell’operazione che non coinvolgeva solo interessi privati, bensì anche quelli dell’intera collettività. I soli 5 punti di scarto che hanno decretato la seconda posizione per Nicola Pari – aggiudicatario del Grand Hotel, il quale aveva presentato un progetto oggettivamente attrattivo e di rilancio per la spiaggia – sono il segno di una vittoria “sul filo di lana”. I pochi punti di scarto sono la dimostrazione che entrambi i progetti presentati fossero meritevoli, ma soltanto uno risultasse perfettamente integrato in un contesto di rilancio complessivo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Riteniamo che il progetto ormai noto e reso pubblico, presentato da Pari, fosse simbolo di rinascita per un punto storicamente attrattivo e catalizzatore di ogni località balneare: il Grand Hotel - continuano - L’aggiudicazione avvenuta, invece, rischia di rendere economicamente svantaggioso l’investimento sul Grand Hotel, rallentando anziché accelerando (come sarebbe stato auspicabile) il recupero dell’edificio che è sinonimo di storia, identità, cultura e ricordi della città di Cervia. Per come si è svolta la vicenda, dunque, la città ha perso una grande chance di rilancio. Gestioni diverse comporteranno visioni e investimenti differenti, talvolta anche antitetici tra loro. Questo significa che Cervia non potrà contare su una riqualificazione non solo di un luogo simbolo e della cartolina più bella della città, ma dell’intera zona del lungomare e dei viali principali che lo raggiugono. È del tutto evidente che, a questo punto, pensare di investire milioni di euro per la riqualificazione dell’intero lungomare - che nel suo punto focale avrà lo “scheletro” del Grand Hotel non rinnovato - sarà del tutto inutile. Occorre che l’amministrazione presenti urgentemente un nuovo piano di investimenti che prediliga altre priorità rispetto il lungomare di Cervia. Pur rispettando il lavoro e la scelta della commissione che ha presieduto l’aggiudicazione, sosteniamo convintamente il progetto di Nicola Pari".