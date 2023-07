Grandine e tempeste di vento sul Ravennate: dalla banca misure straordinarie per cittadini e aziende

In questi ultimi giorni, tempeste con grandine e forti raffiche di vento hanno colpito i nostri territori, in particolare il ravennate ed il lughese, provocando ingenti danni a infrastrutture, fabbricati, colture e mezzi. La BCC ha attivato prontamente una serie di misure straordinarie per sostenere i cittadini e le aziende colpite, attraverso: la sospensione per 12 mesi delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere; l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate; l’anticipazione in conto corrente di eventuali rimborsi assicurativi. Ulteriori agevolazioni verranno riservate ai soci della banca. Queste misure straordinarie rappresentano la vicinanza della BCC alle famiglie e alle aziende colpite.