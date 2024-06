Gruppo Terremerse, bilancio consolidato da 278 milioni di euro

Il 2023 sarà ricordato per una formidabile concentrazione di eventi negativi: dalle estreme condizioni climatiche alle guerre, dall’instabilità dei mercati alle differenze sociali accentuate dall’aumento generalizzato dei prezzi. Nonostante questo, il valore della produzione dell’esercizio 2023 di Terremerse è stato buono, se pur fortemente condizionato da tali eventi, attestandosi a 269 milioni di euro. Il volume d’affari del bilancio consolidato del Gruppo Terremerse è stato, invece, di 278 milioni.

L’utile netto di 1.085.000 euro, comprende importanti accantonamenti prudenziali a protezione del valore del patrimonio della Cooperativa. Gli andamenti al forte ribasso delle quotazioni dei cereali e dei fertilizzanti hanno determinato un calo del fatturato rispetto all’esercizio 2022, nonostante la presenza sui territori e la quota di mercato presidiata dalla Cooperativa siano in aumento.

Dal punto di vista finanziario, nel 2023 si è abbassato ulteriormente il debito oneroso della Cooperativa. «Il miglioramento dei parametri finanziari iniziato in modo deciso ormai dal 2018 è frutto di un processo di accumulazione determinato, oltre che dai risultati economici, da una sempre più efficace gestione del circolante – sottolinea Emilio Sabatini, Direttore Generale Terremerse - Su quest’ultimo aspetto, dirimente è stato nel Settore Agroforniture il lavoro di selezione della clientela e della gestione del credito, inteso non solo come attività amministrativa di sollecito o recupero, ma come selezione preventiva della clientela e partnership con Banche e Società finanziarie. Uno degli elementi innovativi è, infatti, l’Incremento dell’offerta agli agricoltori di strumenti finanziari che consentano loro di gestire le valute di pagamento in funzione delle proprie esigenze e a Terremerse di rendere liquida una parte dei propri crediti».

I primi mesi del 2024 hanno fatto registrare al momento un andamento regolare delle vendite dei mezzi tecnici e delle attività di semina, sebbene proprio in questi giorni, a un anno dal disastro del 2023, su una fascia importante dei nostri territori si siano abbattute forti grandinate e piogge che hanno compromesso colture estensive e danneggiato gravemente i frutteti. In relazione al mercato dei Cereali, le quotazioni dopo un calo preoccupante nello scorso mese di marzo, in aprile hanno fatto registrare una risalita.

Nel settore Carni, se da un lato il consumo non accenna a invertire il trend negativo, dall’altro le marginalità unitarie risultano migliorative rispetto all’anno precedente, nel quale i costi delle materie prime avevano toccato livelli record.