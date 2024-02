Guberti (Camera di Commercio) a 'Salotto blu': "Dalla logistica semplificata probabile aumento del Pil della Romagna"

Giorgio Guberti è stato uno dei primi e più convinti sostenitori della creazione, in Emilia Romagna, della cosiddetta "Zona logistica semplificata", disposizione che permetterebbe alla nostra Regione di ottenere, al pari di quel che già succede in Toscana, Liguria e Lazio, di sveltire e incentivare le procedure necessarie alla realizzazione di grandi opere strategiche.

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda stasera su VideoRegione, canale 99 del digitale terrestre, Guberti ha fatto il punto della situazione: "Fortunatamente dovremmo essere in dirittura d'arrivo. Il Decreto attuativo è alla firma del Presidente del Consiglio e non dovrebbe tardare. È stato un lavoro lungo, promosso dalla Regione, sostenuto da enti locali e dalle Camere di Commercio. Se tutto andrà bene nel tempo ci saranno effetti positivi considerevoli, a cominciare dalle prospettive del Porto di Ravenna. La cosa riguarderà l'intera Regione e la nostra Romagna".

A proposito di Romagna, "va detto che pandemia, guerra e alluvione hanno pesato molto sulle previsioni di crescita - ha detto Guberti - Nel 2023 il Pil della Romagna è cresciuto solo dello 0,3%. Non molto meglio le cose andranno, secondo le previsioni, nel 2024 e 2025. I nostri studi dicono che l'attuazione della Zona Logistica Semplificata potrebbe produrre un aumento del Pil romagnolo fino al 3%".