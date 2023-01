Guberti (Confcommercio) a Salotto blu: "La guerra impedisce la crescita. Senza la pace economia in difficoltà"

Giorgio Guberti, direttore di Confcommercio Ravenna e Commissario della Camera di Commercio, è stato intervistato da Mario Russomanno per 'Salotto Blu', la trasmissione televisiva che va in onda sabato sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, affrontando temi di attualità. "In breve tempo- ha spiegato il manager- nascerà la nuova Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, la migliore soluzione possibile, data la imposizione, per le camere italiane, di realizzare fusioni". "La guerra sta impedendo la crescita della nostra economia, che sarà pari a zero nel 2023, nonostante che i fondamentali siano buoni e che la nostra Regione faccia da traino per il Paese". Il futuro? "Si giocherà in parte nella transizione ecologica e a Ravenna con il Parco Eolico e con il previsto rigassificatore stiamo indicando la strada giusta".