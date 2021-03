"Guida Identità Golose", inseriti due ristoranti ravennati

Giovedì mattina via streaming si è svolta la presentazione della 14° edizione della "Guida Identità Golose", fra le migliori e più prestigiose guide enogastronomiche d'Italia. A Ravenna sono stati inseriti l'Alexander insieme a "Cucina di Condominio" nella prestigiosa guida ideata da Paolo Marchi e Claudio Ceroni, e curata da Gabriele Zanatta. L'Alexander è gestito da quasi vent'anni da Sante Milandri e Pia Casu, e vede in cucina il talentuso chef Mattia Borroni. Il cuoco milanese, classe 1990, già premiato nel 2014 come miglior chef emergente.

Questa la motivazione dell'inserimento nella guida: "Un palcoscenico dedicato alla cucina. È questo che ci viene in mente una volta varcata la soglia dell’Alexander, ex cinema-teatro lungo le mura di Ravenna che dal 2002 si è trasformato in un ritrovo gastronomico (...) che propone una cucina che spazia senza indugi fra terra e mare, con un interessante tocco creativo."