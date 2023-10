Guidarello ad honorem all'ex ministro Cingolani: "Il rigassificatore? Salverà l'Italia"

Questa mattina, nella sede di Confindustria, è stato consegnato il premio Guidarello ad honorem 2022 all'ex ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani, che non aveva potuto ritirare di persona il riconoscimento lo scorso anno. La premiazione è avvenuta in occasione dell'incontro “Le energie di domani – dialogo sulla transizione” con il giornalista Stefano Folli.

Cingolani, oggi Ad di Leonardo, è stato premiato con questa motivazione: "Al professor Roberto Cingolani, tecnico prestato alla politica, per aver guidato il ministero della Transizione ecologica in un periodo di difficoltà senza precedenti, contribuendo a cambiare l’energy mix e a impostare una strategia energetica di lungo periodo frutto della collaborazione di più dicasteri e in linea con il Pnrr".

Oggi, ha commentato durante l'intervista Cingolani, "rimane il vulnus dell'Europa e dell'Italia di non aver in nessun modo perseguito delle politiche di autonomia energetica. L'Italia, che avrebbe dovuto produrre una buona percentuale del suo gas, ha preferito non estrarlo e comprarlo fuori. In poche settimane abbiamo risolto la dipendenza dalla Russia spostando su altri mercati differenziati, siamo meno ricattabili; ma resta il fatto che non abbiamo le nostre sorgenti. Per il futuro non potendo bisognerà decidersi, fare iniziative sul nucleare di quarta generazione e investire su sorgenti programmabili non dannose dal punto di vista ambientale".

Poi, in merito a rigassificatore e parco eolico, ha precisato: "Ricordo che si era parlato a suo tempo del via libera accelerato per il rigassificatore, che contribuisce assieme a quello di Piombino a salvare l'Italia da carenze possibili e probabili di gas. Per l'impianto eolico offshore è un'operazione colossale ma molto importante per aumentare la percentuale di rinnovabili. Non sono più al Governo, ma penso che sia bene accelerare il più possibile, il progetto è particolarmente avanzato e mi auguro che vada avanti anche questo con il fast track".