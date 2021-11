Hera, il sindacato Sgb pronto allo sciopero: "Cambiano gli appalti ma i lavoratori restano sottopagati"

"Da alcuni giorni Hera ha dato avvio alla riorganizzazione del servizio di spazzamento manuale e svuotamento dei cestini nel bacino di Ravenna e Cervia. Cambiano le assegnazioni dei lavori nel raggruppamento di imprese (RTI) che ha ottenuto la concessione da Atersir: dal primo di novembre Colas Pulizie è subentrata alla cooperativa sociale San Vitale. Con il subentro, Colas ha assorbito i dipendenti della cooperativa sociale. Cambia l’appalto, cambiano le imprese, ma i lavoratori continuano ad essere sottopagati, anche se diverso è il sistema per non riconoscere i giusti salari". Lo afferma il sindacato Sgb che si dichiara pronto allo sciopero e all’azione legale.

Secondo il sindacato, Hera avrebbe già avuto problemi legali in relazione al riconoscimento delle differenze retributive e anche a Ravenna sarebbe "in via di definizione una causa contro il Consorzio Formula Ambiente, parte della RTI con Hera. Per questa ragione Hera e soci sono corsi ai ripari prevedendo per le nuove imprese subentranti l’applicazione del corretto contratto nazionale (CCNL Utilitalia). La modalità di applicazione, grazie alla complicità di CGIL, CISL e UIL, ha però fortemente penalizzato i lavoratori sia dal punto di vista economico che rispetto alle condizioni di lavoro, con aumento dei carichi di lavoro e aggravamento della turnistica".

"Con l’accordo sottoscritto da Colas e sindacati confederali infatti i lavoratori sono stati inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello stabilito dal CCNL e, in palese violazione delle previsioni contrattuali, si sono visti azzerare l’anzianità maturata, con una perdita di circa 100-200 euro mensili, rispetto al giusto trattamento contrattuale - aggiunge Sgb - Un accordo capestro giunto a conclusione di un confronto sindacale a cui SGB è stata esclusa per espressa volontà di Hera, mostrando quale sia oggi lo spregio per la democrazia sindacale anche in aziende controllate da enti pubblici".

"Malgrado ciò la nostra iniziativa sindacale e legale non si ferma - conclude il sindacato - Al maldestro tentativo di Hera di evitare le condanne nei tribunali, le lavoratrici e i lavoratori di SGB rispondono dando mandato al sindacato di avviare le procedure per la proclamazione dello sciopero e l’azione legale per il riconoscimento del giusto trattamento economico nel passaggio a Colas e delle differenze retributive maturate nel precedente appalto".