I Ministri Urso e Tajani a Ravenna per l'evento sul ruolo della siderurgia italiana nel Mediterraneo

Federacciai (la Federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane) organizza a Ravenna l'evento "Il ruolo della siderurgia italiana nel Mediterraneo. Opportunità e ricerca di partnership", in programma venerdì 2 dicembre alle 10.00 al Grand Hotel Mattei di Ravenna. L'apertura sul tema "La siderurgia italiana e il Mediterraneo" sarà affidata ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciai. Alle 10:30 La geopolitica del Mediterraneo con Carlo Alberto Brunori. Alle 10:50 Tavola rotonda "Decarbonizzazione e collaborazioni industriali" con Giuseppe Ricci (presidente Confindustria Energia), Samir Majoul (presidente Utica - Union Tunisienne de l'Industrie, Commerce et Artisanat) e Abdelkrim Touahria (Ambasciatore algerino). Alle 11:20 Tavola rotonda "Le infrastrutture e l'energia nel Mediterraneo" con Massimo Derci (A.D. Snam Rete Gas), Francesco Del Pizzo (Direttore Strategie di Sviluppo, Rete e Dispacciamento Terna), Cristian Signoretto (Deputy COO Natural Resources Eni) e Luca Schieppati (Managing Director Tap). Alle 12:00 l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e quello del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Alle 13:00 chiusura dei lavori.