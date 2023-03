Ial Cervia: da settembre le attività formative saranno dedicate solo agli adulti

Cambiano gli utenti della sede di Cervia dello Ial Emilia-Romagna, ente di formazione professionale che l’anno scorso ha festeggiato 50 anni di vita ed è accreditato presso la Regione. Dal prossimo anno scolastico le attività formative saranno rivolte solo agli adulti e non più anche ai ragazzi, come avvenuto finora. Il cambiamento di “mission” è stato deciso dopo una valutazione con il territorio, che ha espresso nuove esigenze di formazione.

A seguito della riorganizzazione, da settembre i corsi per minori previsti nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale si svolgeranno nella sede Ial di Ravenna, che sarà ampliata, mentre quelli della ristorazione si terranno nella sede Ial di Cesenatico. A Cervia lo Ial si occuperà di aggiornamento delle competenze degli utenti maggiorenni occupati e disoccupati, formazione superiore di specializzazione post diploma sia nella ristorazione che nel settore turistico-ricettivo, sportelli di incrocio domanda/offerta di lavoro, formazione per le aziende, utenti in inclusione sociale, svantaggiati e disabili, amatori nel settore della ristorazione (sala, cucina e bar), formazione obbligatoria per il contratto di apprendistato stagionale e annuale.

Inoltre la sede Ial di Cervia sarà a servizio delle imprese del settore turistico-alberghiero e della ristorazione che cercano personale per le stagioni estive. Questa non è l’unica novità che riguarda lo Ial di Cervia e Ravenna. Da settembre il nuovo responsabile di sede sarà l’attuale vice Filippo Pilandri, in sostituzione di Valeria Lunedei, che andrà a dirigere la Scuola di Ristorazione Ial di Cesenatico.