Il 160esimo anniversario di Poste Italiane: nel Ravennate assunti 34 giovani negli ultimi due anni

Nel 2022 Poste Italiane compie 160 anni. Con una rete di oltre 12.700 Uffici Postali, 125 mila dipendenti, 569 miliardi di euro di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese e dei diversi territori.

I numeri in provincia di Ravenna

A Ravenna sono 457 i dipendenti di Poste Italiane e di queste oltre l’83% è donna, con oltre il 62% degli 66 uffici postali presenti, totalmente al femminile. I nuovi ingressi a Ravenna, negli ultimi due anni, sono stati 34 giovani assunti in diverse mansioni, anche durante il periodo della pandemia; prosegue dunque l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un periodo complicato come quello del Covid.

Persone che come tutte le altre già presenti in azienda, spiegano da Poste Italiane, sono in costante e continua formazione per mantenere e migliorare sempre più gli standard qualitativi offerti ai cittadini nei diversi settori in cui l’azienda è protagonista: sono oltre 25 mila le ore di formazione erogate nel territorio per tutto il 2021 e quasi 6 milioni di ore di formazione a livello nazionale. A dimostrazione che Poste Italiane è il principale datore di lavoro del Paese.

Inoltre sono 30 i consulenti finanziari di Poste Italiane a disposizione dei cittadini della Provincia di Ravenna. Una rete di giovani professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di offrire al cliente il prodotto più adatto alle sue esigenze.