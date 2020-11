Il direttore degli agricoltori Bagnari a Salotto Blu: "Non ci sarà emergenza alimentare"

Mirco Bagnari è stato sindaco di Fusignano e consigliere regionale della Emilia- Romagna, Oggi è direttore di Cia Romagna, confederazione degli agricoltori che recentemente ha fuso in una unica organizzazione le proprie sedi romagnole. Intervistato a Videoregione da Mario Russomanno, Bagnari ha sottolineato le difficoltà che il comparto va affrontando: "Le gelate ci hanno danneggiati e rimangono questioni non risolte come quella della fauna selvatica che aggredisce le colture. Quella dei cinghiali, e non solo, è presenza ormai costante e pericolosa - ha spiegato - e se vogliamo a dirci la verità il fatto che si pratichi meno la caccia finisce per aumentare le dimensioni del fenomeno".

Sul tavolo del consumatore arrivano prodotti costosi e non sempre di qualità eccelsa? "Talvolta è effettivamente così - ha spiegato Bagnari - ma ciò dipende da storture che riguardano la filiera distributiva. Le nostre aziende offrono produzioni di quantità e qualità più che adeguate, durante il lockdown tutti se ne sono resi conto e assicuro che che sarà così anche nei prossimi mesi. Tuttavia la filiera distributiva è lunga, tanto che spesso i produttori non guadagnano a sufficienza. Va aggiunto che frequentemente le catene distributive si riforniscono all'estero, ove le condizioni del lavoro e della salubrità sono inferiori agli standard dei nostri territori. Lo si fa per risparmiare sull'acquisto, ma la qualità offerta al pubblico ne risente e in questo modo non si favorisce la produzione locale che, invece, andrebbe costantemente sostenuta affinchè possa operare al meglio". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23.15.