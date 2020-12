Il direttore di Confagricoltura a Salotto Blu: "I soldi europei per ammodernare il sistema Italia"

È Danilo Verlicchi, direttore di Confagricoltura della provincia di Ravenna, il nuovo ospite della trasmissione di approfondimento condotta da Mario Russomanno 'Salotto Blu' che andrà in onda venerdì alle 22.30 su Videoregione. "Qual e' il vero stato di salute della economia lo scopriremo solo quando finirà l'erogazione degli ammortizzatori sociali - ha detto il manager - Ad esempio a marzo 2021 terminerà il blocco dei licenziamenti. Nel nostro settore, ove il lavoro dipendente è spesso stagionale, non ci saranno scossoni, ma in altri comparti potrebbero emergere problemi seri".

I soldi europei? "Devono servire ad ammodernare il Paese, cominciando dalla pubblica amministrazione che viaggia troppo in ritardo rispetto alle imprese". I contributi all'economia? "Capisco la difficoltà nel trovarsi di fronte alla emergenza Covid. Però l'idea dei contributi a pioggia alla lunga non può reggere. Molte nostre imprese, ad esempio, fanno innovazione, hanno produzioni di qualità, sostengono l'ambiente, in condizioni di disparità con aziende di altri Paesi che non fanno tutto questo. L'Europa e l'Italia devono scegliere chi vale davvero la pena sostenere".