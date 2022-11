Il Governo sblocca le trivelle, il ministro Pichetto: "Fondamentale riprendere il nostro gas"

"È fondamentale riprendere il nostro gas per salvare il nostro sistema produttivo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte". Così il ministro per l'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, commenta la decisione del Governo di riprendere le trivellazioni in Adriatico nonostante le preoccupazioni espresse da ambientalisti e anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. Nei giorni scorsi il ministro ne aveva discusso anche con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

"Il provvedimento il Cdm l'ha deliberato, dovrà passare in Parlamento. Il mio timore è lo stesso di molti di quelli che dicono 'dobbiamo valutare bene'. La norma prevede in modo chiaro e netto che devono essere fatti gli studi, devono esserci le opportune garanzie", ha detto Pichetto Fratin a margine della fiera Ecomondo a Rimini.