Il meeting nazionale di Coopstartup si terrà a giugno a Ravenna

Coopstartup, il programma nazionale per la promozione delle startup cooperative, terrà il suo meeting italiano il 9 e 10 giugno a Ravenna. È un significativo riconoscimento del successo di questa esperienza nel territorio romagnolo, dove il bando è promosso fin dal 2017 da Legacoop, Coopfond e Coop Alleanza 3.0. Dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dai progetti di integrazione delle comunità alla gestione di spazi teatrali, fino alle tecnologie avanzate applicate ai giochi da tavolo: sono solo alcune degli ambiti in cui si muovono le nuove cooperative emerse in questi anni nel territorio di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Da pochi giorni si sono concluse le iscrizioni alla nuova edizione, la quinta: dodici i progetti presentati, le selezioni per la seconda fase sono in corso, poi si aprirà la formazione dal vivo con gli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan. Nelle prime quattro edizioni Coopstartup ha distribuito circa 200mila euro per la costituzione di nuove cooperative in Romagna. In palio per l’edizione 2022 ci sono fino a 48mila euro di contributi a fondo perduto da suddividere tra 4 gruppi vincitori, oltre a numerosi servizi gratuiti. La cerimonia finale di premiazione è prevista in autunno.

Coopstartup è aperto a tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare in forma cooperativa. Possono iscriversi gruppi di almeno 3 persone e cooperative costituite di recente con sede legale o operativa in Romagna. Non ci sono limiti di età. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu. Il bando romagnolo ha il supporto di Bper Banca, Camera di Commercio di Ravenna, Federazione delle Cooperative di Ravenna, Federcoop Romagna e Assicoop Romagna Futura. I Comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini patrocinano l’iniziativa. Tra le collaborazioni spicca quella con l’Università di Bologna per valorizzare i risultati della ricerca universitaria nei campus romagnoli.