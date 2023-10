Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri in visita alla Camera di Commercio

“Grazie per il vostro straordinario impegno in favore della popolazione colpita dall'alluvione”. Con queste parole il presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti, ha accolto venerdì scorso, nella sede di Viale Farini, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Andrea Lachi, che è subentrato al colonnello Marco De Donno.

“Ho espresso al comandante Lachi – ha proseguito Guberti – grande soddisfazione nel vedere quanto l’Arma dei Carabinieri, negli anni, sia diventata un insostituibile riferimento per la comunità ravennate, con l’affermazione della legalità, il contrasto a ogni forma di criminalità e per la straordinaria capacità di porsi in ascolto delle persone. Con grande professionalità e apertura alle continue innovazioni tecnologiche, l’Arma oggi affronta temi decisivi per la qualità della vita collettiva: dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla custodia del nostro inestimabile patrimonio culturale, alla salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla tutela della genuinità degli alimenti”.

“La tutela e l’ascolto delle fasce più fragili e deboli della nostra comunità – ha concluso il presidente della Camera di commercio – e penso in particolare ai giovani, è fondamentale per costruire basi solide per uno sviluppo sociale ed economico più equo e duraturo. Porgo al Comandante Andrea Lachi il mio più sentito benvenuto a Ravenna e i migliori auguri di buon lavoro”.