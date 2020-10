'Il più grande pasticciere' faentino premiato dalla Cna

Ogni anno la Cna premia aziende che si sono contraddistinte per capacità innovativa e progetti di sviluppo. Quest'anno è stato premiato Sebastiano Caridi, maestro pasticciere faentino che ha costruito una straordinaria storia, pastry chef nel suo 'Atelier del dolce' di Faenza, noto per essere il vincitore della seconda edizione del talent Rai 'Il più grande pasticcere' e che nel 2018 è entrato ufficialmente a far parte nell'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi).

"Caridi è partito da Faenza e ha saputo portare i suoi prodotti e la sua sapienza in giro per l’Italia e il mondo. - commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola, presente alla premiazione del pasticciere - È stato un onore avere condiviso con lui e con Cna questo piccolo ma profondo momento celebrativo".