Il porto di Ravenna sarà "il nuovo scalo dell'ortofrutta per il centro-nord"

Camera di commercio ravennate e l'Autorità di sistema portuale di Ravenna saranno presenti fra i 'banchi' delle 37esima edizione di Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta di Rimini, al via dal 7 al 9 settembre. Insieme, allestiranno uno stand nel Padiglione D1, nella postazione 33. Durante Macfrut 2021, infatti, uno dei momenti più importanti sarà la firma del Protocollo di intesa (in programma il 7 alle 15) per l'avvio del progetto 'Farm to port', che vede coinvolti il Comune di Ravenna, l'Autorità di sistema portuale, appunto, la Regione Emilia-Romagna e Coldiretti. Fine del progetto è la valorizzazione del porto di Ravenna come scalo di riferimento per prodotti ortofrutticoli per tutto il Centro Nord Italia. Sempre presso lo stand condiviso fra Autorità portuale e Camera di commercio, l'8 alle 15, ci sarà la presentazione del futuro Porto di Ravenna e di tutti i progetti in corso di realizzazione. "Ora che sono stati avviati i lavori dell'Hub portuale- dice il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale, Daniele Rossi- dovremo concentrare la nostra attenzione sullo sviluppo e consolidamento dei traffici. Partecipiamo per la prima volta a questa Fiera per rimarcare l'opportunità strategica che il nostro scalo può dare a supporto dei produttori del comparto dell'ortofrutta e dell'agroalimentare della nostra Regione e non solo".

Anche in forza del fatto che "il 2020- aggiunge Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna- è stato l'anno della pandemia e delle difficoltà, eppure il valore della produzione agricola ha segnato una netta ripresa, mentre l'industria alimentare ha accusato una flessione della produzione, ma ben più contenuta rispetto al complesso dell'economia regionale. Il settore può svolgere un ruolo di traino nella ripresa e l'export, per questo l'obiettivo di consolidare e sviluppare i traffici di prodotti agroalimentari e ortofrutticoli ci ha spinto, insieme all'Autorità Portuale che ringrazio, a cogliere questa opportunità".