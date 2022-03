Il Prefetto Castrese De Rosa in visita alla sede di Legacoop Romagna

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa nei giorni scorsi si è recato in visita al palazzo delle cooperative, in via Faentina 106. Ad accoglierlo una delegazione di cooperatori e cooperatrici guidata dal presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti.

Nel corso dell’incontro, avvenuto in un clima di positiva collaborazione, il Prefetto ha ricevuto il benvenuto in città da parte del movimento cooperativo di Legacoop, uno dei più antichi e radicati d’Italia. Ha inoltre potuto ascoltare dalla viva voce delle imprese le preoccupazioni sul difficile momento che sta vivendo l’economia, in particolar modo per quanto riguarda la crisi energetica, la difficile reperibilità delle materie prime e la situazione internazionale determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Al termine Legacoop Romagna ha presentato in anteprima al Prefetto il programma delle iniziative che saranno organizzate in occasione del centenario dell’assalto fascista alla Federazione delle Cooperative.

Insieme a Mazzotti (che è intervenuto in videoconferenza per cause di forza maggiore) hanno partecipato la vicepresidente di Legacoop Romagna Giorgia Gianni, il presidente di Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna Lorenzo Cottignoli, l’amministratore delegato di Federcoop Romagna Paolo Lucchi, la coordinatrice provinciale di Legacoop Romagna Elena Zannoni, il presidente di Terre Cevico Marco Nannetti e il presidente di Fruttagel Stanislao Fabbrino.