Il prefetto De Rosa in visita alla sede ravennate di Cna

Il Presidente e il Direttore Generale della Cna Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, insieme alla Presidenza martedì hanno incontrato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, in un momento di confronto cordiale e costruttivo sui temi dell’economia del territorio e dei fattori che la stanno influenzando.

I vertici dell’Associazione e il Prefetto si sono confrontati sui temi più rilevanti per la comunità di imprenditori e professionisti del territorio: la legalità, il rincaro dei prezzi di energia e le difficoltà di reperimento delle materie prime, i colpi di coda della pandemia, la guerra in Ucraina e le giuste sanzioni alla Russia, tutti elementi che si innestano su una situazione di difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare ormai da anni.

Il Prefetto ha manifestato la massima disponibilità a collaborare con Cna a sostegno delle categorie da essa rappresentate, mostrandosi particolarmente sensibile e attento alle problematiche evidenziate. I vertici di Cna hanno espresso grande soddisfazione per la continua e proficua collaborazione con le forze dell’ordine impegnate quotidianamente per la sicurezza del territorio e per la sensibilità mostrata fin da subito dal nuovo Prefetto verso i temi più sentiti dalle imprese associate. L’Associazione, certa della prosecuzione dell’importante e proficua collaborazione, ha ringraziato il Prefetto De Rosa per l’interessante confronto.