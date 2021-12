Il ravennate Franco Poletti nel consiglio direttivo nazionale di Confartigianato Trasporti

L’assemblea di Confartigianato Trasporti Nazionale ha riconfermato alla presidenza, per il prossimo quadriennio, Amedeo Genedani e nel Consiglio Direttivo Nazionale è stato eletto anche Franco Poletti, Presidente di Confartigianato Trasporti di Ravenna e titolare dell’omonima ditta di autospurghi. A Poletti, da poco nominato anche vice-presidente di Confartigianato Trasporti Emilia- Romagna, è stata affidata la delega nazionale ai servizi Ambientali.

Quella dei Trasporti e servizi ambientali è una neonata sezione all’interno di Confartigianato Trasporti che vuole monitorare con partecipazione, proposizione ed impegno un settore dell’attività trasportistica che sta assumendo sempre più importanza anche perché in prima linea operativa in diverse situazioni di emergenze ambientali.

Nel ringraziare il Presidente Genedani ed i componenti del Consiglio Direttivo per la delega, Franco Poletti ritiene che sia “opportuno che le grandi confederazioni puntino una lente d’ingrandimento sull’autotrasporto legato ai rifiuti e servizi ambientali nei due rami del settore il civile e l’industriale, che richiede sempre più professionalità e competenza, rimarcando il ruolo fondamentale negli interventi per emergenze ambientali, anche dolose e colpose, per bonificare sversamenti e perdite, in cui il fattore tempo può essere determinante per evitare situazioni gravi, pericolose e dannose per l’ambiante e per chi ci vive. Occorre trovare una sintesi anche nazionale delle problematiche di questo specifico settore, che cercherò di sviluppare con la massima condivisione e sinergia con i vertici nazionali ed i colleghi nei territori”.

L’assemblea ha visto la rilevante partecipazione della Vice-Ministra Teresa Bellanova che ha evidenziato il ruolo costruttivo ed importante di Confartigianato Trasporti nel confronto sui temi del settore e la necessità di lavorare congiuntamente per valorizzare il ruolo chiave del trasporto su gomma nel Paese, sottolineando la necessità di sviluppare il settore, rendendolo attrattivo e inclusivo, competitivo e resiliente, sostenibile, puntando sull’innovazione tecnologica e l’ammodernamento del parco veicoli, sulla tutela del lavoro e portando energie giovani.