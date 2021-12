Il 'regalo di Natale' dell'azienda: premio produzione di 70mila euro ai dipendenti

Un bel "regalo di Natale" per i lavoratori del gruppo Pluriservice, formato da 5 aziende ravennati che operano nel settore dell'identificazione automatica, che ha deciso di premiare dipendenti e collaboratori con 70.000 euro divisi equamente celebrando una festa in sicurezza (tutti gli invitati si sono sottoposti a tampone rapido) per brindare a risultati e progetti.

"Come ogni traguardo, questo è costato fatica e impegno, tanto più perché lo abbiamo rincorso per due anni. Due anni lunghi e intensi, durante i quali tanti di noi hanno affrontato battaglie e le hanno vinte in nome del coraggio, dell’impegno e della voglia di farcela - commentano dall'azienda - Il 2021 è un anno da ricordare con affetto perché ci proclama vincitori di moltissime sfide. Lo festeggiamo insieme, nella nostra Romagna, e brindiamo ai risultati ottenuti. Abbiamo lavorato strenuamente e abbiamo ottenuto il 22% di fatturato in più rispetto al 2020, raggiungendo un fatturato di gruppo di 25.000.000 euro. Abbiamo valorizzato tutti i nostri dipendenti e collaboratori con un premio di produzione. Abbiamo potenziato l’organico inserendo 12 nuove figure tra tecnici, commerciali e impiegati. Sul piano investimenti 2021 abbiamo destinato circa 2.000.000 di euro ad attrezzature, macchinari e a una nuova piattaforma b2b".