Il sindaco di Lugo incontra Legacoop e Confcooperative: "Preoccupati per il costo delle materie prime"

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, con l’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi e il capo di Gabinetto Gabriele Montanari, ha incontrato il presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti con la coordinatrice territoriale della provincia di Ravenna Elena Zannoni e, in un successivo incontro, il referente Bassa Romagna di Confcooperative Raffaele Gordini.

Il confronto è partito dai finanziamenti del PNRR per il Comune di Lugo che ammontano a 5 milioni di euro e che saranno certamente un vettore di lavoro per il territorio. Le associazioni, tuttavia, hanno espresso forte preoccupazione per una crescente problema di reperimento di risorse umane qualificate anche per il settore edile. Il tema riguarda in realtà molteplici figure: ingegneri, infermieri, manodopera qualificata per l'agricoltura e l'industria e i servizi. Con le due associazioni si è parlato anche della futura attivazione del corso di laurea in Meccatronica che, seppur molto importante, non deve lasciare da parte il tema della formazione continua, in particolare per chi si trova senza lavoro nell’età adulta.

Forte preoccupazione è stata espressa sulla crescita dell'inflazione, sul tema dei costi delle materie prime e dell'energia che rischia di essere un peso insostenibile pur in presenza di una ripresa economica importante, assieme alla consapevolezza che la transizione ecologica va affrontata con investimenti sulle fonti rinnovabili. Il futuro Piano Urbanistico Generale può fare la sua parte favorendo gli interventi che consentono di ridurre in modo deciso il consumo di energia, rendendo più agevole l’installazione de nei centri urbani. pannelli fotovoltaici. Anche la futura, e rinnovata fiera biennale, è stata oggetto di discussione ed è stata condivisa l’ipotesi di riportarla ad essere una vera fiera campionaria con protagoniste le imprese e le associazioni di categoria organizzando anche una serie di eventi di richiamo e di convegni a tema.

I rappresentanti della Cooperazione hanno sottolineato la necessità nel nostro territorio di tenere alta l’attenzione all’agricoltura e all’agroindustria che rappresentano una realtà importante sia per l’occupazione che per la tenuta dell’ambiente. Inoltre, a partire dal recente voto in Assemblea Legislativa Regionale sull’istituzione delle zone logistiche semplificate ora al vaglio del Governo, è importante affrontare il tema della logistica come occasione reale per il nostro territorio. Infine, considerata la peculiare presenza di cooperative nel settore, è stato affrontato il tema della cooperazione sociale, auspicando che l'uscita dall'emergenza pandemica permetta di aprire una nuova fase di partenariato tra pubblico e privato per la coprogettazione, la realizzazione e l'innovazione dei servizi alla persona del territorio.