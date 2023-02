Il trasporto ferroviario per potenziare il Porto: si ragiona sul futuro delle infrastrutture

Il Consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato per giovedì 2 marzo, ore 19, al Grand Hotel Mattei un incontro conviviale sul tema del trasporto ferroviario e delle relative infrastrutture al servizio del Porto di Ravenna. Un appuntamento per fare un punto della situazione sul tema, più volte trattato, con l’obbiettivo di continuare in questo percorso di accompagnamento di tutto il sistema ferroviario alle future potenzialità che il Porto sarà in grado di esprimere, anche grazie ai lavori di approfondimento del canale già affidati dall'Autorità Portuale.

Ospiti dell'incontro sono: Andrea Corsini – Assessore Regione Emilia Romagna con deleghe a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio, Marco Toccafondi - Responsabile Sviluppo e Commercializzazione Territoriale Centro Nord – R.F.I., Filippo Catalano - Responsabile della struttura Direzione Operativa Territoriale Bologna – R.F.I., Salvatore De Rinaldis - Responsabile della struttura Progetti Bologna di Direzione Investimenti – R.F.I., Daniele Rossi – Presidente AdSP Ravenna. Modera Danilo Belletti – Consigliere Propeller e Presidente ARSI (Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali).