‘Il valore del mentoring nell’accelerazione di impresa’: una tavola rotonda in Camera di Commercio

‘Il valore del mentoring nell’accelerazione di impresa’ è il tema della tavola rotonda in programma martedì 29 giugno alle 16 nella sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna. Sono previsti in apertura i saluti di Giorgio Guberti, commissario della Camera di Commercio di Ravenna, l’introduzione di Antonio Penso, direttore del Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia e referente per il Tecnopolo di Ravenna, e gli interventi di Alessandro Curti, vicepresidente di Confindustria Emilia-Romagna e Giacomo Melandri, presidente di Lugo Next Lab Srl il quale coordinerà i lavori.

L’evento, organizzato da Lugo Next Lab Srl con il supporto della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Flaminia, sarà l’occasione per presentare l’avvio del progetto sperimentale Ultimo Miglio, finalizzato a misurare l’impatto esercitato da quell’insieme di apporti, come l’azione di mentori, partnership e incontri, nell’accelerazione dell’accesso al mercato di prodotti e servizi. Il progetto, promosso da Fondazione Flaminia in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna e in partnership con Lugo Next Lab Srl, si rivolge alle start up innovative e non della Provincia di Ravenna.