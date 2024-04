L'impianto ravennate per lo stoccaggio di CO2: "Un piano per salvare industrie e posti di lavoro"

"Intorno a Ravenna c’è un distretto industriale florido, ma la domanda è: per quanto tempo?". Si apre così l'articolo del New York Times, pubblicato giovedì a firma di Stanley Reed che riguarda in particolare il progetto di cattura e stoccaggio di CO2 presso la centrale Eni di trattamento di gas naturale di Casal Borsetti. Al centro del focus ci sono le preoccupazioni legate alla riduzione della produzione di gas climalteranti e al probabile aumento dei costi derivanti dalla regolamentazione. “Abbiamo molta paura per il futuro delle nostre industrie”, ha affermato Michele De Pascale, sindaco di Ravenna. “Dobbiamo raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, ma vogliamo farlo senza distruggere le nostre industrie”.

Secondo quanto riporta il giornalista del New York Times, il progetto di Eni potrebbe aiutare a preservare le industrie pesanti della regione creando un collettore di inquinamento industriale. "L'azienda propone di costruire una rete di condotte per catturare l'anidride carbonica dai siti (industriali) e immagazzinarla in vecchi giacimenti di gas naturale". Questo sarebbe dunque il processo di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), in grado di aiutare il passaggio ad attività più pulite. Il tutto garantendo un futuro per imprese e lavoratori.

Sul tema interviene anche l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, la cui intenzione potrebbe essere quella di trasformare la cattura del carbonio in una società “satellite” per attrarre altri investitori. "La transizione verso un’energia più pulita avrà successo solo se genererà imprese sostenibili - ha affermato Descalzi - Altrimenti fallirà - ha aggiunto - Perché le risorse sono limitate e non puoi bruciare soldi”. Non solo, se questa prima fase ravennate dovesse andare bene, Eni potrebbe passare a un progetto molto più ampio, dal costo iniziale di 1,5 miliardi di euro, che collegherà fabbriche e altri grandi emettitori in Italia e forse anche in Francia, per stoccare fino a 16 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno.