L'imprenditore Sabbioni su consumi e distribuzione: "Commercio online in crescita, un'opportunità per tutti"

Un'analisi attenta di commercio e consumi. Il ravennate Maurizio Sabbioni, guida di un'azienda commerciale storica nel settore dei profumi, con punti vendita presenti in tutta la Romagna, sia in città che nei centri commerciali, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che va in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Per l'occasione Sabbioni ha fatto, tra l'altro, il punto sul mercato della distribuzione. "Ormai il consumatore è abituato a battere tutte le strade a sua disposizione - ha spiegato - non vedo più in atto una competizione tra commercio nei centri storici e nei centri commerciali. Credo che le aziende competitive saranno quelle che sapranno utilizzare adeguatamente anche lo strumento delle vendite online".