'Impresa diretta', 60 ragazzi per 185 colloqui e tanta partecipazione ai laboratori

La seconda giornata di “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro”, dedicata questa volta alle opportunità lavorative nel settore industriale e della produzione, ha ripetuto il successo della prima che aveva riguardato il lavoro stagionale negli ambiti turismo e agricoltura. A Palazzo Rasponi dalle Teste questa mattina si sono presentati 60 ragazzi e ragazze, tra i 18 e 35 anni, che hanno partecipato a oltre 185 colloqui di lavoro offerti da 24 realtà economiche del territorio ravennate, in particolare dei settori dell’industria e della produzione meccanica, chimica e agroalimentare. Prima dei colloqui nei diversi tavoli dedicati i giovani hanno ascoltato con interesse le storie lavorative di successo della F.lli Righini Srl e della Bucci Composites Spa, i cui rappresentanti hanno dialogato con il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia.

“Il lavoro – ha affermato il sindaco parlando ai ragazzi – è stata la parola scelta dai padri costituenti quando hanno pensato al Paese da ricostruire e rifondare come fondamenta solide della Repubblica italiana. Perché il lavoro, quello rispettoso delle persone, è lo strumento per costruire e realizzare il proprio futuro, che consente di realizzare noi stessi e di contribuire alla crescita della nostra società. L’interesse dei giovani verso ‘Impresa diretta’ – commenta il sindaco – conferma l’importanza di farli incontrare con il tessuto imprenditoriale ravennate e approfondire le opportunità che offre. Per questo proseguiremo nell’organizzare ulteriori edizioni con diversi e nuovi settori produttivi”.

Oltre ai colloqui è stato possibile partecipare ad una serie di iniziative collaterali come workshop e laboratori. In particolare quello sui lavori del futuro intitolato “Professioni del domani: svela il tuo potenziale” a cura di Marco D’Angelo di Art-Er e gli incontri formativi a cura del Centro per l’impiego di Ravenna su come creare un curriculum vitae efficace, come affrontare nel modo migliore un colloquio di lavoro e come utilizzare il portale Lavoroperte e la sua app per la ricerca lavoro.

Impresa diretta è un progetto realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per il lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna e che oggi ha visto anche la presenza delle realtà sindacali del territorio. Per informazioni: www.informagiovaniravenna.it/impresa-diretta/.