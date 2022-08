In arrivo al Porto di Ravenna la prima nave carica di cereali ucraini

Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa per il trasporto sicuro di grano e cibo dai porti dell'Ucraina, la prima nave con i cereali ucraini arriverà al porto italiano di Ravenna venerdì 12 agosto, secondo quanto spiega l'Ambasciata Ucraina in Italia. L'orario di arrivo previsto è alle 19:00. "Lo sblocco delle navi di cereali e mangimi dal Mar Nero è importante per salvare le stalle italiane in una situazione in cui l'Italia importa dall'estero il 73% del suo fabbisogno di soia per l'alimentazione degli animali", ha spiegato nei giorni scorsi Coldiretti commentando la notizia che dal porto ucraino di Yuzhny sul Mar Nero era partita la nave Mv Sacura con un carico di 11 milioni di chili di soia diretto al porto di Ravenna.