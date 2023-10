In Bassa Romagna 100mila euro per sostenere le piccole e medie imprese del territorio

È aperto il bando per la concessione di contributi ai consorzi fidi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il bando fa parte delle iniziative proposte dall’Unione per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale che prevede, tra l’altro, anche un sistema di finanziamenti agevolati alle aziende che investono sul territorio.

Lo stanziamento a favore dei consorzi fidi ammonta a 100mila euro che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna eroga con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese del territorio.

"Nonostante l'alluvione, siamo riusciti a garantire un plafond ingente per garantire alle piccole e medie imprese la possibilità di accedere al credito, per investire e rilanciare le proprie attività - rimarca Davide Ranalli, sindaco referente per le Attività economiche dell'Unione. Gli investimenti assistiti dal contributo in conto interessi messo a disposizione dall'Unione sono aumentati e le risorse risultano efficacemente utilizzate, per questo abbiamo deciso di consolidare questa forma di sostegno".

I finanziamenti sono destinati ai confidi operanti nel territorio dell'Unione, che agiscono come intermediari nella gestione dei contributi per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese anch'esse operanti sul territorio bassoromagnolo. Le risorse disponibili verranno utilizzate per concedere i contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle imprese con gli istituti bancari convenzionati e per la prestazione di garanzie connesse a tali operazioni di finanziamento.

Le domande devono essere presentate entro lunedì 13 novembre. Il bando completo e i moduli per presentare la domanda sono disponibili al link https://www.labassaromagna.it/Servizi/Accedere-ai-contributi-per-consorzi-fidi.