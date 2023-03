In palio 12mila euro per realizzare la tua idea: al via il nuovo bando di Coopstartup

Nelle prime cinque edizioni ha distribuito oltre 250mila euro a Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini per la costituzione di nuove cooperative, a fronte della presentazione di più di 120 progetti. È Coopstartup Romagna, il bando per promuovere nuove startup in forma mutualistica organizzato da Legacoop Romagna, Coopstartup e Coopfond. Lunedì 27 marzo alle 18 si terrà un incontro online su piattaforma Zoom per dare la possibilità a chi è interessato di entrare in contatto diretto e porre domande agli organizzatori. Iscrizioni al link https://bit.ly/coopstartup2023.

L’interesse riscontrato finora è alto. In palio per il 2023 ci sono 48mila euro di contributi a fondo perduto per chi vuole costituire nuove cooperative. Dal 15 gennaio, giorno di apertura della sesta edizione, sono già 150 le persone che hanno chiesto informazioni servendosi dei vari canali a disposizione (social, web, whatsapp).

Le iscrizioni al bando sono aperte fino al 31 marzo 2023 sul sito www.coopstartup.it/romagna (per informazioni è aperto il numero Whatsapp 0544 509512), senza limiti di età. Possono partecipare tutti i residenti in Italia e nell’Unione Europea organizzati in gruppi di almeno 3 persone, nonché le cooperative già costituite a partire dall’1 gennaio 2022 con sede legale e operativa nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Ogni gruppo vincitore, fino a un massimo di 4, avrà diritto a un contributo a fondo perduto di 12mila euro e a numerosi servizi gratuiti messi a disposizione dai promotori e dai partner. In caso di vittoria la costituzione in cooperativa dovrà avvenire entro 12 mesi dalla comunicazione e la nuova cooperativa dovrà avere sede nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, pena la decadenza del premio. Tante le collaborazioni importanti, dai Comuni capoluogo all’Università di Bologna, fino al WMF - We Make Future.