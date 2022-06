Inaugurato il nuovo 'Fast Corridor ferroviario' tra il Porto e il Terminal ferroviario di Marzaglia

Si è svolto a Ravenna l’inaugurazione del nuovo Fast Corridor ferroviario dal Terminal Container, attraverso treni della Msc, fino all’interporto di Marzaglia, in provincia di Modena, alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Regione Emilia Romagna, ingegner Paolo Ferrecchi, il Direttore Territoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’Emilia Romagna e Marche, Franco Letrari, il Dirigente dell’Ufficio di Ravenna delle Accise, Dogane e Monopoli, Giovanni Mario Ferente, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Daniele Rossi, il Comandante del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna Col. Andrea Mercatili, l'Amministratore Delegato di Medlog - (società di Logistica Ferroviaria e terrestre di MSC) - Federico Pittaluga, il Presidente Agenzia Le Navi Seaways Ravenna Norberto Bezzi, il Direttore Generale Agenzia Marittima Le Navi Seaways Ravenna oberto Viola, il Presidente degli Spedizionieri di Ravenna Danilo Belletti e la Presidente dei Doganalisti di Ravenna Dott.ssa Alessandra Riparbelli.

Con l’avvio del corridoio ferroviario, coloro che intenderanno avvalersi di tale strumento potranno eseguire le relative formalità doganali non più presso il porto di sbarco, bensì presso il terminal di destinazione delle merci. Il titolare del magazzino di temporanea custodia situato presso l’inland terminal di destino, garantirà fiscalmente all’erario le merci e ne sarà responsabile, già prima dello sbarco presso il porto di arrivo. In questo modo sarà possibile contribuire da un lato a decongestionare le aree portuali e dall’altro stabilire una maggiore integrazione tra i principali nodi di comunicazione che collegano il Porto di Ravenna al resto d’Italia e al nord Europa, favorendone la rapida movimentazione della merce verso la destinazione prevista Il Fast Corridor rappresenta una soluzione logistica a notevole valore aggiunto per gli importatori che sono interessati al continuo sviluppo dei propri processi logistici, in grado di aggiornare i processi operativi aziendali alla ricerca dell’ottimizzazione, del controllo di costi e rischi e della sostenibilità della supply-chain.