Incontri d’affari gratuiti online e in presenza a Omc 2021

Torna a Ravenna con la 15esima edizione Omc - Offshore Mediterranean Conference & Exhibition, appuntamento biennale di punta a livello internazionale per l’industria oil&gas, Industria Offshore e tecnologie e servizi correlati, che comprende ora tutto il settore energia, dalle forme più tradizionali a quelle più sostenibili. Focus di Omc 2021: "Rethinking energy together, alliances for a sustainable energy future".

Promos Italia – Ravenna, con il supporto di Unioncamere e delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network organizza incontri d’affari, b2b anche in presenza, oltre che online. L’evento b2b Energy Business Meetings at Omc 2021 prevede nelle giornate del 28-30 settembre: incontri “fisici” (on-site) all’interno di Omc - Med Energy Conference and Exhibition al pala De Andrè poi il 5 e 6 ottobre incontri “virtuali” (online) tramite la piattaforma B2match. Si tratta di sessioni di incontri bilaterali finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale o tecnologica a livello internazionale, a cui possono partecipare gratuitamente sia gli espositori sia i visitatori, appartenenti o interessati ai settori coinvolti dalla manifestazione.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito dedicato all’evento b2b. Al momento dell’iscrizione: definire le sessioni (in presenza e/o virtuali) in cui si è disponibili; compilare il proprio profilo in inglese (organization description + Marketplace, in cui specificare cosa si cerca e/o si offre). Selezionare Unioncamere Emilia-Romagna come Support Office locale per ricevere supporto prima, durante e dopo l'evento e.mail-simpler@rer.camcom.it Anche se è possibile registrarsi fino al giorno dell’evento, è consigliabile farlo quanto prima per avere maggiore visibilità e opportunità di incontri; non appena l’adesione sarà approvata dagli organizzatori, si potrà infatti procedere alle richieste degli appuntamenti.