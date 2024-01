Incontro in Tcr con agenti, spedizionieri e Comune: buono il consuntivo 2023

Si è svolto ieri nella sede del Terminal Container Ravenna un incontro tra i dirigenti della società terminalista, il presidente Giannantonio Mingozzi ed il direttore generale Giovanni Gommellini e i vertici dell'Associazione Spedizionieri Carlo Facchini presidente, Alessandra Riparbelli presidente dell'Associazione doganalisti di Ravenna, Ettore Zerbi e Roberto Viola rispettivamente vicepresidente degli Agenti marittimi e componente della commissione container dell'Asam; all'incontro ha preso parte per l'amministrazione comunale Annagiulia Randi, assessore al porto.

Il direttore Giovanni Gommellini ha illustrato i lavori già in atto per realizzare il nuovo Terminal Container in penisola Trattaroli grazie all'impegno del Gruppo Sapir ed in piena sintonia con lo sviluppo del nuovo Hub portuale per nuove banchine e fondali più adeguati; grazie agli investimenti in corso si punta a migliorare servizi, tempi e movimentazione container per aumentarne il numero fornendo nuove opportunità alle linee di navigazione che sceglieranno Ravenna e Tcr.

In proposito il presidente Mingozzi ha espresso un primo giudizio sulla chiusura dell'anno appena trascorso, giudicando buono il risultato che con oltre 190.000 teus si avvicina al 2022, che registrò risultati straordinari: "Il 4% in meno in un 2023 pieno di condizioni drammatiche in tutto il mondo è un risultato che consideriamo positivo, tenendo conto anche dell'avvio dell'automotive BMW, e pur mantenendo forti preoccupazioni per l'anno appena avviato in ragione della lenta ripresa economica che si registra in Europa e nel mondo".

Gli esponenti di agenti e spedizionieri hanno apprezzato la volontà di condividere sia i progetti di sviluppo del nuovo terminal che la volontà di migliorare mezzi e infrastrutture a disposizione degli operatori in un anno che continuerà a richiedere la massima collaborazione commerciale e identità di vedute sempre più strette. L'assessore Randi ha concluso l'incontro apprezzando a sua volta il risultato di bilancio 2023 di Tcr ed assicurando a tutti i partner l'impegno del Comune a supporto del progetto del nuovo terminal e delle esigenze degli operatori.