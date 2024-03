Inflazione, costo della vita in lieve crescita: Ravenna 49esima nella classifica dei rincari

L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di febbraio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten di tutte le città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita, sulla base dei nuovi dati del paniere Istat. Non solo, quindi, delle città capoluogo di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti ma di tutte le città monitorate dall'Istat. In testa alla top ten delle più care d'Italia torna Bolzano, dove l'inflazione pari all'1,7%, la seconda più alta d'Italia dopo Brindisi, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 492 euro per una famiglia media, in aumento rispetto alla spesa che ci sarebbe stata con i vecchi dati Istat ora superati, pari a 452 euro. La classifica delle città in ordine di inflazione vede Ravenna al 49esimo posto (a pari merito con Piacenza e Potenza), con un aumento su base annua del 0,5%. Nonostante la crescita, la città bizantina si piazza comunque al di sotto della media italiana e regionale dello 0,8%.