L'iniziativa delle banche: finanziamenti fino a 250mila euro per le vittime dell'alluvione

Il gruppo bancario La Cassa di Ravenna e la Banca di Imola, per consentire con immediatezza agli agricoltori, alle famiglie e alle imprese di ripristinare i beni danneggiati dal maltempo e dalle piogge che si sono abbattute in Emilia Romagna causando esondazioni e rotture di argini di alcuni fiumi con conseguenti allagamenti e pesanti danni soprattutto nelle zone del Faentino, Castel Bolognese, nel Forlivese, nel Ravennate, in provincia di Bologna e nell’Imolese, in particolare Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Toscanella, hanno immediatamente deliberato finanziamenti a condizioni vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2023 attesteranno di aver subito i danni sopra citati.

I finanziamenti potranno essere erogati per singolo beneficiario fino a un massimo di 250.000 euro, attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria. Con questa iniziativa i due istituti bancari intendono "dare un forte segnale di sostegno al laborioso mondo agricolo, alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività, nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi e perniciosi, eventi climatici".

