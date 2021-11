Innovazione industriale: 15 aziende ravennati protagoniste alla fiera della manifattura

Saranno 15 le aziende/associazioni della provincia di Ravenna che parteciperanno dal 23 al 25 novembre a MECSPE, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19? edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l’innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione.

Tante le iniziative e gli appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo “rinascimento” della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960 le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021.

Queste le imprese della provincia di Ravenna presenti alla fiera: Calzaturificio Moda Italiana Di Bagnacavallo, Cim 3 Di Boncellino, Cns Trading Di Castel Bolognese, Demm Italiana Calibri Di Faenza, Eutronica Di Faenza, Ibix - Divisione Tecno Supply Di Lugo, Iemca A Bucci Automations Division Di Faenza, La Ferramenta Di Zoli Claudia Di Cervia, Lughese Utensileria E Macchine Di Lugo, Pluriservice Solutions Di Ravenna, Snap Robotics Di Castel Bolognese, Sts Di Ravenna, Tecno-soft Di Faenza, Trevi Di Lugo, Wasp Di Massa Lombarda.