"Innovazione per affrontare i cambiamenti climatici": anche un'associazione ravennate al Sana di Bologna

“Una grande opportunità. Una straordinaria occasione per presentare un progetto innovativo, portato avanti in collaborazione con il Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, volto a dimostrare come sia possibile mitigare gli effetti legati ai cambiamenti climatici nella produzione di erba medica, evidenziando che la zootecnia italiana rientra a pieno titolo in un concetto di filiera integrata che dalla produzione arriva fino al consumatore”. Così Gianluca Bagnara, presidente di Aife/Filiera Italiana Foraggi, commenta la partecipazione dell’Associazione Italiana Foraggi Essiccati di Ravenna alla prossima edizione di Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale giunto alla sua 33ma edizione, che dal 9 al 12 settembre 2021 animerà in presenza, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, i padiglioni di BolognaFiere. L’evento che vedrà AIFE/Filiera Italiana Foraggi protagonista è previsto per venerdì 10 settembre alle ore 10 presso lo stand della Regione Emilia-Romagna, Padiglione 37 stand 14.

“L’invito a partecipare a questa importante kermesse, giunto direttamente dalla Regione Emilia Romagna, non poteva certo essere disatteso – sottolinea Bagnara – soprattutto perché ci permetterà di presentare il progetto Medi-C-A-Rbonio, acronimo di contabilizzazione delle emissioni e sequestri del carbonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba medica per valutarne il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, realizzato nell’àmbito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 dell’Emilia Romagna che ci vede coinvolti con una quarantina di aziende associate insieme al Crpa, che del progetto è partner scientifico”.