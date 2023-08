Innovazione per piccole e medie imprese, aperto il bando: rimborsi fino a 50mila euro

Dopo il primo bando pubblicato poche settimane fa per promuovere un hackathon sui servizi urbani innovativi, il partenariato del programma COBO Open Innovation, di cui fa parte anche il Comune di Ravenna, ha aperto un bando dedicato alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo di percorsi di open innovation.

COBO Open innovation

Si tratta di un percorso per la selezione di 3 PMI con l’obiettivo di abilitare l’accesso a tecnologie all'avanguardia e soluzioni innovative sviluppate da startup, spin-off e PMI innovative. L'obiettivo è favorire la collaborazione tra le imprese consolidate e gli attori dell'ecosistema dell'innovazione, allo scopo di stimolare la crescita economica e promuovere l'innovazione tecnologica attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie abilitate e/o portabili su rete 5G, e/o una o più delle tecnologie emergenti (ad esempio: Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Blockchain).

Le imprese risultanti vincitrici del bando potranno beneficiare: dell’accesso gratuito al programma COBO Open Innovation; di un rimborso spese pari al 50% delle spese sostenute e fino a un massimo di 50.000 euro per le spese sostenute per l’implementazione, attraverso una Proof Of Concept (POC), della tecnologia/soluzione elaborata durante il programma COBO Open Innovation; delle tecnologie e strumentazioni funzionali all'implementazione della POC nella disponibilità della CTE. Le candidature al bando sono aperte dal 25 luglio 2023 fino al 15 settembre 2023.

CTE COBO - Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna

Cte Cobo è un progetto finanziato dal MIMIT con i fondi FSC 2014-2020 e finalizzato a realizzare in Emilia-Romagna, attraverso la collaborazione di 16 partner, un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G (IoT, Intelligenza Artificiale, Blockchain), in 3 ambiti verticali quali: Industria 4.0, Servizi Urbani Innovativi, Industrie Culturali e Creative. Il progetto mira inoltre a promuovere un ecosistema territoriale sempre più attrattivo e generativo in grado di promuovere soluzioni innovative, nuove idee imprenditoriali, l’accelerazione di start-up e il trasferimento tecnologico in particolare a favore delle PMI.